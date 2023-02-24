Дизайнер назвала россиянкам скрывающие недостатки фигуры вещи

Фото: Мослента Мослента

Вещи, способные скрыть недостатки женской фигуры и подчеркнуть ее достоинства, россиянкам в беседе с «Мослентой» назвала дизайнер бренда одежды LERU Валерия Утушкина. Первым в ее списке оказался классический костюм:

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Пиджак и брюки отлично подходят ко всем типам фигурам за счет плотной и структурированной ткани. Костюм помогает вытянуть силуэт, особенно если он будет в тонкую вертикальную линию. Также приталенный покрой пиджака делает фигуру более гармоничной Валерия Утушкина

Специалист рекомендует выбирать брюки со стрелками — с ними ноги будут выглядеть стройнее и длиннее. Также этого эффекта можно добиться с помощью завышенной талии и широкого пояса.

Далее Утушкина назвала юбку из плотной ткани ниже колена, которая особенно подойдет обладательницам узких бедер, причем как с типом фигуры «прямоугольник», так и «яблоко». При этом такая вещь может быть ярких оттенков, например, рыжего или фуксии.

Платье-макси свободного кроя, продолжила собеседница «Мосленты», позволит создать легкий, расслабленный образ, в котором нет акцента не очертания фигуры. При этом свободное платье подходит девушкам любого роста и комплекции. Макси-платья с просторными рукавами в стиле кимоно особенно подчеркнут изящные линии плеч и рук, добавила она.

«**Струящаяся рубашка** за счет своей структуры создаст женственный образ и поможет скрыть лишние сантиметры на талии — нет необходимости носить плотную ткань. Рубашка со свободными рукавами создает элегантную линию рук, и визуально делает их тоньше. Актуальна как для офисного, так и романтического дресс-кода» Фото: Andrey Arkusha / Globallookpress.com

Утушкина отметила, что к широкому ремню в гардеробе стоит присмотреться женщинам с типом фигуры «яблоко» и «прямоугольник». Аксессуар сможет подчеркнуть зону талии, визуально убрав пару сантиметров. Особенно выигрышно этот эффект смотрится с пиджаком, добавила она.

Джинсы в завышенной посадкой создадут визуальный эффект тонкой талии и аккуратной линии бедер, вытягивая зрительно ноги.

А V-образный вырез сделает зону плеч и декольте более аккуратными, при этом зрительно удлинит шею. К такой одежде стоит присмотреться девушкам с широкими плечами. Подчеркнуть ключицы можно длиной тонкой цепочкой или кулоном, продолжила дизайнер.

«**Свитер со спущенными плечами** придаст женственный, элегантный образ. Мягкая линия плечевой зоны визуально уменьшит объем в верхней части. Такая вещь подчеркивает изящность ключиц, длину шеи. Кроме того, фасон немного прибавляет объема в области груди, что может быть актуально для хрупких девушек» Фото: unsplash

Базовые правила выбора вещей от Валерии Утушкиной:

Продольная линия прибавляет ширину, поперечная — удлиняет, стройнит; Вещи светлых оттенков полнят, при этом освежают. Темная одежда визуально уменьшает объемы; Тонкая обтягивающая ткань подчеркивает складки, нижнее белье; Плотные материалы придают четкий силуэт, особенно с пышными формами; Аксессуары нужно подбирать в соответствии с комплекцией фигуры и возраста.