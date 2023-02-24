Стилист объяснила, какая одежда скроет недостатки фигуры

С помощью одежды можно подчеркнуть свои достоинства и скрыть недостатки. Стилист Валерия Утушкина рассказала, на какую одежду стоит обратить внимание, чтобы убрать эстетические недостатки фигуры.

Фото: РИА "ФедералПресс" РИА "ФедералПресс"

«Пиджак и брюки отлично подходят всем из-за плотной ткани. Костюм помогает вытянуть силуэт, а приталенный покрой пиджака сделает фигуру более гармоничной», – говорит Валерия Утушкина.

Также стилист советует отдавать предпочтение брюкам со стрелками, потому что это удлиняет ноги.

Скрыть лишние сантиметры на талии можно с помощью свободно струящейся рубашки, которая будет забирать все внимание на себя. Также Утушкина советует отдавать предпочтение свободным рукавам, чтобы создать элегантную линию рук и сделать их тоньше визуально.