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2 часа назад

Стилист объяснила, какая одежда скроет недостатки фигуры

РИА "ФедералПресс"

С помощью одежды можно подчеркнуть свои достоинства и скрыть недостатки. Стилист Валерия Утушкина рассказала, на какую одежду стоит обратить внимание, чтобы убрать эстетические недостатки фигуры.

Стилист объяснила, какая одежда скроет недостатки фигуры
Фото: РИА "ФедералПресс"РИА "ФедералПресс"

«Пиджак и брюки отлично подходят всем из-за плотной ткани. Костюм помогает вытянуть силуэт, а приталенный покрой пиджака сделает фигуру более гармоничной», – говорит Валерия Утушкина.

Также стилист советует отдавать предпочтение брюкам со стрелками, потому что это удлиняет ноги.

Скрыть лишние сантиметры на талии можно с помощью свободно струящейся рубашки, которая будет забирать все внимание на себя. Также Утушкина советует отдавать предпочтение свободным рукавам, чтобы создать элегантную линию рук и сделать их тоньше визуально.

Чтобы удлинить шею, стоит выбирать кофты и блузки с v-образным вырезом. По мнению стилиста, такое декольте также поможет скрыть большие плечи, пишет «Мослента».

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