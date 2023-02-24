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1 час назад

Стилист Лисовец назвал три главных направления современной моды

Мослента

Три главных направления современной моды назвал в новой статье на своем сайте известный стилист Владислав Лисовец.

Стилист Лисовец назвал три главных направления современной моды
Фото: МослентаМослента

«Охарактеризовать моду сегодня можно тремя самыми актуальными направлениями: голые 2000-е, оверсайз и рок-н-ролл», — заявил эксперт.

Предпочитающим «голую» моду Лисовец посоветовал оголяться не так сильно, как это было 20 лет назад, а оставлять какую-то загадку.

«Безусловно, это чуть измененные 2000-е, а не их концентрат в чистом виде. За что я и люблю моду, так это за то, что мы вдохновляемся ушедшим временем, но вносим при этом современный подтекст», — отметил он.

Поклонникам оверсайза стилист порекомендовал экспериментировать, искать новые сочетания «даже со своим любимым огромным пиджаком». «Кто ищет, тот всегда найдет», — уверенно добавил он.

Любимым модным направлением самого Лисовца сейчас является рок-н-ролл.

«Насытившись другими в свое время, интуитивно я самостоятельно пришел именно к рок-н-роллу, а значит, к страсти и дерзкой сексуальности в своем образе. Кожаные пиджаки, брюки, прозрачные блузки, рубашки, банты и блестящие шарфы, да побольше!» — поделился модный эксперт.

Ранее Лисовец дал советы по выбору верхней одежды в новом сезоне. Главным трендом весны-лета 2023 года он назвал длину в пол.

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