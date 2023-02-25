Стилист назвала пять базовых недорогих вещей на предстоящую весну

«Джинсы прямого кроя обязательно должны быть в вашем гардеробе. Они отлично смотрятся в разных образах, настоящая "палочка-выручалочка". А брюки с защипами черного или серого цвета прекрасно впишутся в любой комплект, подойдут как для делового стиля, так и для casual», — поделилась эксперт.