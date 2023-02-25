Имиджмейкер назвала главные тренды весны-2023

Главные тренды весны-2023 назвала в беседе с «Мослентой» стилист и имиджмейкер Мария Трофимова. Она отметила, что в предстоящем сезоне будут актуальны простые силуэты, которые помогут максимально выгодно подчеркнуть достоинства фигуры.

Фото: Мослента Мослента

«В приоритете — минимализм, простота, четкие линии. При этом не отменяется многослойность: футболка поверх джемпера, мини-юбки и укороченные свитера — все это вполне допустимо в современной моде» Мария Трофимова

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Мода постепенно отходит от гипертрофированных объемов и оверсайзов, больше внимания уделяется приталенному силуэту. Этой весной актуален стиль ампир.

В тренде будут вещи с коротким прилегающим лифом, от которого идет прямая или трапециевидная юбка. Такой силуэт отражает главный посыл грядущего сезона — расслабленный шик без особых усилий.

Одежда в стиле ампир — это легкость, обтекаемые линии, воздушность и романтичность, отметила стилист. Прямой крой, высокая талия, А-силуэт — типичные признаки этого направления. Для пошива берутся, как правило, невесомые однотонные ткани в пастельных тонах с минимумом декора.

Ампир подходит любому типу фигуры. Он легко скрывает объемные бедра и не очень стройную талию, выгодно подчеркивая линию груди. Платья, юбки, сарафаны возможны в любой длине — от мини до макси: они выглядят одинаково женственно и комбинируются с жакетами или пиджаками.

Силуэт «Русалка» — еще один тренд в стремлении к простоте. Сегодня облегающая одежда с расширением книзу снова вызывает живой интерес. По словам Трофимовой, несмотря на кажущуюся однотипность фасона, дизайнеры видят в нем широкие возможности. «Русалка» позволяет подчеркнуть красоту талии и бедер. Юбка-годе в виде трубы, расходящейся книзу крупными волнами, давно стала классическим элементом делового костюма, при этом прекрасно интегрируется в повседневный лук.

«Не стоит думать, что силуэт "Русалка" подойдет исключительно стройным девушкам с узкими бедрами. Главное — правильно выбрать ткань и модификацию фасона. Расклешенный низ в длине миди поможет сгладить лишний объем. Пышным девушкам идеально подойдут удлиненные модели юбок в комбинации с обувью на высоком каблуке: такое решение поможет визуально сделать фигуру стройнее. В качестве верха в холодную погоду можно надевать приталенные жакеты или куртки» Мария Трофимова