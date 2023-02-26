Пользователи сети обсудили модную в 1990-х модель джинсов

Модную в 1990-х модель джинсов обсудили в комментариях под одним из постов в группе «Мы из СССР. Вспомним лучшее» пользователи социальной сети «ВКонтакте».

Фото: Мослента Мослента

«По фасону джинсов и курток и по прическам можно предположить, что это фото начала 1990-х», — отметил автор публикации. На опубликованном им фото три девушки, явно следившие за трендами своего времени. Многие юзеры обратили внимание на джинсы-бананы на них.

«Девчата в бананах! У меня тоже такие были, везде носил, да еще и в клеточку!», «Были же модники!», «О, и я так в начале 90-х одевалась!», «Было модно, удобно, классно», — написали юзеры в комментариях.

Участники дискуссии отметили, что моде свойственно возвращаться, и что сейчас многие из этих вещей, в частности джинсы-бананы, не менее актуальны.