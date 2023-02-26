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3 часа назад

В России появятся иранские бренды одежды

Lenta.ruиещё 5

В России может появиться около 15–20 иранских марок одежды. 20 февраля восточные производители уже провели встречу с отечественными управляющими ТЦ. Об этом пишут «Известия».

В России появятся иранские бренды одежды
Фото: Лента.руЛента.ру

По данным Союза торговых центров, сейчас выход на российский рынок рассматривают торговые бренды нижнего белья — Abbas и Rasoul, Hassan, Romina, Kiana, женской одежды — Samira, Jila, джинсовой одежды — Alireza и другие. Один из производителей уже заключил договор на поставку продукции на 15 миллионов долларов.

Отмечается, что речь идет от ценовом сегменте масс-маркет. Помимо этого, производители заинтересованы в поставках, в открытии монобрендовых магазинов и присутствии в мультибрендовых точках. Одежда будет дешевле турецких аналогов, подчеркнули в союзе. Кроме того, российские ТЦ планируют в этом году совершить поездку в Тегеран на местное производство.

Ранее сообщалось, что новый владелец российской части бизнеса испанского холдинга Inditex, Daher Group, может открыть первые магазины под своими брендами весной 2023 года. Первой станет точка в московском торговом центре «Авиапарк» под вывеской Maag с женской, мужской и детской одеждой.

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