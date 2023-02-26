История женской эмансипации в новой коллекции Max Mara

Чтобы создать современную коллекцию, Max Mara отправился в прошлое. Ян Гриффитс, следуя чёткому тренду последних лет, черпал вдохновение в историях сильных женщин, которые заявляли о себе ещё тогда, когда это было невероятно дерзкой выходкой. Дизайнера впечатлила история маркизы Эмили дю Шатле. В начале XVIII века этот французский математик и физик перевела Исаака Ньютона на французский язык, попутно исправив несколько ошибок великого учёного. В неё был влюблён Вольтер, а Эмили тем временем была занята проблемой стереотипов о социальной роли женщины. «Чтобы быть счастливым, нужно избавиться от предрассудков», — писала она.

Как женщине ей приходилось кричать, чтобы быть услышанной. Эмили часто переодевалась мужчиной, так как это был единственный способ попасть в мужские кофейни и иметь возмодность пуститься в дебаты с лучшими умами. Коллекция Max Mara вдохновлена этими её костюмированными «выходками». Поэтому на подиуме мы увидели ботинки на рифлёной подошве, пальто, напоминающие шинель, парки и множество ремней. Конечно, это не было попыткой переодеться в мужчину, но подчёркивало, что сегодня, спустя почти триста лет, пол больше не является препятствием для таланта и саморазвития. Поэтому Гриффитс предлагает лишь немного поиграть в маскулинность, но не бояться носить пушистые шубы конфетных оттенков, трикотажные облегающие платья, парчовые юбки и тот самый знаменитый кашемир.