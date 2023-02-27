Дженна Ортега появилась на публике в Versace 1994 года

Звезда сериала "Уэнсдей" Дженна Ортега выбрала для церемонии вручения премии американской Гильдии киноактеров, прошедшей в Калифорнии 26 февраля, винтажное платье Versace из коллекции 1994 года. Об этом сообщает Vogue.

Фото: Кадр из фильма "Американская резня" Кадр из фильма "Американская резня"

Наряд представляет собой платье из жатой черной кожи с асимметричным декольте и высоким разрезом.

В стиле 90-х выдержана и обувь 20-летней актрисы - черные босоножки на платформе.

Ансамбль завершили тонкое ожерелье Tiffany & Co. из золота, платины и бриллиантов, а также браслет и кольца того же бренда.

Газета.Ru

Макияж и прическа Дженны Ортеги также выполнены в стиле последнего десятилетия прошлого века. Оранжевая помада, перламутровые серебристые тени, бронзовый румянец на скулах и небрежные локоны с челкой стали отсылкой к 90-м.