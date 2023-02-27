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2 часа назад

Дженна Ортега появилась на вручении премии Гильдии киноактеров в Versace 1994 года

Газета.Ru

Звезда сериала "Уэнсдей" Дженна Ортега выбрала для церемонии вручения премии американской Гильдии киноактеров, прошедшей в Калифорнии 26 февраля, винтажное платье Versace из коллекции 1994 года. Об этом сообщает Vogue.

Дженна Ортега появилась на публике в Versace 1994 года
Фото: Кадр из фильма "Американская резня"Кадр из фильма "Американская резня"

Наряд представляет собой платье из жатой черной кожи с асимметричным декольте и высоким разрезом.

В стиле 90-х выдержана и обувь 20-летней актрисы - черные босоножки на платформе.

Ансамбль завершили тонкое ожерелье Tiffany & Co. из золота, платины и бриллиантов, а также браслет и кольца того же бренда.

Газета.Ru

Макияж и прическа Дженны Ортеги также выполнены в стиле последнего десятилетия прошлого века. Оранжевая помада, перламутровые серебристые тени, бронзовый румянец на скулах и небрежные локоны с челкой стали отсылкой к 90-м.

Дженна Ортега номинировалась на премию Гильдии киноактеров за лучшую женскую роль в комедийном сериале. Награду в этом номинации получила 71-летняя Джин Смарт за телешоу "Хитрости".

Мода,Дженна Ортега,Tiffany & Co,
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