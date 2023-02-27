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48 минут назад

Кейт Бланшетт в третий раз вышла в свет в одном и том же платье

Газета.Ru

Обладательница премии "Оскар" Кейт Бланшетт посетила церемонию вручения премии Гильдии киноактеров, которая прошла вчера вечером в отеле Fairmont Century Plaza в Лос-Анджелесе. Фотографии с мероприятия появились на People.

Бланшетт в третий раз вышла в свет в одном и том же платье
Фото: РИА НовостиРИА Новости

53-летняя австралийская актриса появилась на красной дорожке церемонии в черном платье от Giorgio Armani Privé, в котором она уже дважды появлялась на публике - на "Золотом глобусе" 2014 года и на Каннском кинофестивале 2018 года.

Стоит отметить, что актриса "поработала" над своим архивным нарядом: изначально платье было полностью сшито из кружева, а в новой версии кружевом был декорирован корсетный верх, облегающая юбка и рукава платья.

Газета.Ru

Кейт Бланшетт ранее заявляла о своей приверженности экологичной одежде и аксессуарам.

На прошлой неделе актриса появилась на премии BAFTA в ожерелье из вторичных материалов, созданном для нее главным ювелиром модного дома Louis Vuitton Франческой Амфитеатроф.

"Для меня очень важно находить, использовать и вновь использовать устойчивые материалы, и мы с Франческой обе знаем, какая красота получается, если погрузиться в эту сферу. Так что в одном из разговоров мы решили использовать момент, чтобы показать не только ее талант и потрясающее художественное видение, но и искусство мастеров Louis Vuitton", - поделилась в журналистами Бланшетт.

Мода,Кейт Бланшетт,Louis Vuitton,
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