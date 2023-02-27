Бланшетт в третий раз вышла в свет в одном и том же платье

"Для меня очень важно находить, использовать и вновь использовать устойчивые материалы, и мы с Франческой обе знаем, какая красота получается, если погрузиться в эту сферу. Так что в одном из разговоров мы решили использовать момент, чтобы показать не только ее талант и потрясающее художественное видение, но и искусство мастеров Louis Vuitton", - поделилась в журналистами Бланшетт.