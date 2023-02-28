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1 час назад

Известная модель пришла в трусах на показ Gucci

Lenta.ruиещё 1

Известная итальянская модель и дизайнер Кьяра Ферраньи пришла на показ люксового бренда Gucci в откровенном образе и разозлила подписчиков. Соответствующие снимки и комментарии появились на ее странице в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в России).

Известная модель пришла в трусах на показ Gucci
Фото: Лента.руЛента.ру

35-летняя манекенщица выбрала для мероприятия голубую рубашку, классический пиджак серого цвета и галстук. Однако в своем наряде она решила сделать акцент на низ, надев трусы на высокой посадке с фирменным принтом марки, а также штанины на подтяжках. Вдобавок модная блогерша примерила остроносые туфли на шпильке и взяла с собой белую сумку с золотистыми застежками.

Поклонники не оценили внешний вид инфлюэнсерши, о чем принялись писать в комментариях под публикацией. «Сейчас в трендах дурной вкус?», «Женщина на пятом фото — моя мама, когда видит мои наряды в пятницу вечером», «Какой позор. Что у этих стилистов в головах?», «Извините, но это нельзя назвать элегантностью», «И кто так одевается, чтобы выйти на улицу?» — возмущались они.

Ранее дочь американской певицы Мадонны модель Лурдес Леон приняла участие в показе Luis De Javier в откровенном наряде и подверглась критике в сети. 26-летняя знаменитость вышла на подиум шоу, которое состоялось в рамках Недели моды в Нью-Йорке, в корсетном мини-платье красного цвета, частично оголявшем ее грудь. Наряд был также украшен дьявольскими рогами, при этом образ манекенщицы дополняли чулки и туфли на каблуках в тон одежды. Кроме того, она надела кепку с аналогичными рогами.

Мода,Мадонна,
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