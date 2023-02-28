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1 час назад

Российский стилист назвал четыре модные ошибки мужчин

Lenta.ru

Российский стилист Роман Медный назвал четыре модные ошибки мужчин. Соответствующий материал появился на сайте издания The Voice.

Российский стилист назвал четыре модные ошибки мужчин
Фото: Lenta.ruLenta.ru

В первую очередь специалист призвал отказаться от клетчатых и бархатных пиджаков. Вместо них стоит присмотреться к базовым темно-синим моделям, длина которых достигает середины ягодиц. По мнению Медного, их можно носить с джинсами с выраженной талией, но без горизонтальной складки.

Кроме того, в список распространенных ошибок эксперт добавил кардиганы.

«Мужской кардиган — это повседневная или даже домашняя одежда. Дома, в кино, на встречу с друзьями, а вот на свидание, в ресторан или ночной клуб — ни в коем случае», — пояснил он и отметил, что данную вещь не стоит сочетать с галстуками.

Также Медный рассказал, что современным мужчинам нужно постепенно следовать трендам. При составлении своих образов необходимо учитывать цвет одежды, тип фигуры и общее стилевое направление, считает собеседник издания. В то же время он заявил, что борода и татуировки являются самыми опасными тенденциями.

«Вышла из моды каллиграфия на предплечьях и груди, вышли из моды цветы на шее, вышел из моды и тюремный наив в виде розочек, и мультяшный стиль... Тут нужно сразу придумывать вариант, как их потом перебивать», — объяснил он.

В заключение тренер по стилю напомнил о поддержании аккуратного внешнего вида посредством косметических процедур, например, стрижки и ухода за кожей рук.

«Маникюр делать тоже не обязательно, но заусенцы и потрескавшаяся кутикула — не лучший вариант. Можно просто завести специальные ножницы для кутикулы, а на ночь мазать руки жирным кремом, и уже за неделю все станет аккуратнее», — пояснил Медный.

Ранее доктор медицинских наук, профессор и хирург Тигран Алексанян назвал самые популярные пластические операции у мужчин в России. Специалист рассказал, что чаще всего молодые люди обращаются в клиники, чтобы избавиться от лишнего веса, а также вернуть утраченный тонус и рельеф тела с помощью липоскульптуры.

Мода,Тигран Алексанян,
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