Российский стилист назвал четыре модные ошибки мужчин

Российский стилист Роман Медный назвал четыре модные ошибки мужчин. Соответствующий материал появился на сайте издания The Voice.

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В первую очередь специалист призвал отказаться от клетчатых и бархатных пиджаков. Вместо них стоит присмотреться к базовым темно-синим моделям, длина которых достигает середины ягодиц. По мнению Медного, их можно носить с джинсами с выраженной талией, но без горизонтальной складки.

Кроме того, в список распространенных ошибок эксперт добавил кардиганы.

«Мужской кардиган — это повседневная или даже домашняя одежда. Дома, в кино, на встречу с друзьями, а вот на свидание, в ресторан или ночной клуб — ни в коем случае», — пояснил он и отметил, что данную вещь не стоит сочетать с галстуками.

Также Медный рассказал, что современным мужчинам нужно постепенно следовать трендам. При составлении своих образов необходимо учитывать цвет одежды, тип фигуры и общее стилевое направление, считает собеседник издания. В то же время он заявил, что борода и татуировки являются самыми опасными тенденциями.

«Вышла из моды каллиграфия на предплечьях и груди, вышли из моды цветы на шее, вышел из моды и тюремный наив в виде розочек, и мультяшный стиль... Тут нужно сразу придумывать вариант, как их потом перебивать», — объяснил он.

В заключение тренер по стилю напомнил о поддержании аккуратного внешнего вида посредством косметических процедур, например, стрижки и ухода за кожей рук.

«Маникюр делать тоже не обязательно, но заусенцы и потрескавшаяся кутикула — не лучший вариант. Можно просто завести специальные ножницы для кутикулы, а на ночь мазать руки жирным кремом, и уже за неделю все станет аккуратнее», — пояснил Медный.