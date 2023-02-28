12 главных трендов одежды весной-2023

Весна – это всегда время новых надежд, лёгкости и свежести. Иногда мода как будто идёт вразрез с этим постулатом, предлагая строгий чёрно-белый минимализм. Но точно не в этом сезоне.

Фото: Нижегородская правда Нижегородская правда

Нынешней весной модные коллекции пестрят яркими красками и необычными фасонами. А ещё предлагают массу разных образов, из которых каждый сможет выбрать что-то себе по душе.

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Кожа

Самый универсальный материал для межсезонья: украшает, согревает, защищает от дождя и ветра. Поэтому уже не первый год кожаные вещи остаются на пике популярности. В этом сезоне это не только привычные куртки, которые на сей раз чуть более свободного кроя, но и юбки-макси, брюки и комбинезоны.

Примечательно, что с каждым годом в коллекциях становится всё больше искусственной кожи, поскольку многие модельеры ратуют за экологичные материалы.

Джинсы

Ещё одна универсальная весенняя фактура, которая будет уместна как в будничной одежде, так и в нарядах на выход. Это может быть как экстравагантный джинсовый сюртук или комбинезон, так и привычные джинсовые брюки. Нынешней весной и летом они в основном с низкой посадкой, напоминающей о трендах начала 2000 х. А немного высветленная ткань и потёртости как будто передают привет из 80 х – в моду стремительно вернулись варёнки.

Стиль гранж

Пренебрежение нормами и сочетание несочетаемого – основа этого набирающего популярность стиля. Грубая косуха и шифоновое платье, ботинки на тракторной подошве и юбка с кружевами создадут противоречивый и яркий образ. В эстетику гранж отлично вписываются также джинсы и клетчатые фланелевые рубашки, которые были на пике популярности в 90 е. Вспомните, как одевались фанаты «Нирваны», и вы будете самым модным человеком в 2023 году.

Пальто-макси

Верхняя одежда длиной до пола станет надёжным другом на ближайшие не самые жаркие месяцы. Практичным пальто-макси точно не назовёшь, но зато оно всегда выглядит дорого и элегантно. Такое пальто хорошо сочетается как с ботинками на толстой подошве, так и с классическими шпильками.

По-прежнему в тренде остаются модели оверсайз, в них можно укутаться с головы до ног и в тепле дождаться наступления лета.Не стоит убирать далеко и хиты прошлых лет: пальто-кейпы, пальто-халаты и стёганые пальто.

Новинками сезона можно назвать двубортные пальто с акцентом на красивые пуговицы и пальто-пиджаки, которые с наступлением тепла могут заменить ветровку.

Что касается оттенков, то они могут быть любыми: яркими или приглушёнными пастельными – бежевый, оливковый, персиковый. В пальто всегда уместна и старая добрая классика: чёрное, серое, клетка.

Юбка-мини

Мода бросается из крайности в крайность, и под пальто макси вполне может скрываться юбка экстремальной длины с низкой посадкой. Уравновесить её поможет закрытый верх и лаконичная обувь.

Плиссировка

А вот плиссированные юбки и платья могут быть любой длины. Носить их можно и с каблуками, и с кроссовками – такие модели всегда выглядят женственно и создают эффект летящей походки.

Платье с капюшоном

Этот силуэт появился еще в 30 е годы прошлого века и вот спустя почти столетие стал самым необычным трендом сезона. В облегающих платьях с воротниками-капюшонами уже появлялись звёзды на красных дорожках. Несмотря на максимальную закрытость, выглядит оно довольно соблазнительно, наглядно иллюстрируя, что самое притягательное в женщине – загадка.

Мужской костюм

Те, кто не стремится подчёркивать свою женственность, могут смело облачаться в костюмы практически с мужского плеча. Они по-прежнему в изобилии в женских коллекциях. В этот раз костюмы отличаются более мягкими и расслабленными силуэтами – широкие брюки, свободный крой пиджака. Фишка этого сезона – жилет, который можно носить как на рубашку или футболку, так и на голое тело.

Накладные карманы

Тем, кто живёт по принципу «все своё ношу с собой», мода этой весны будет особенно по душе. Ведь одежда изобилует объёмными накладными карманами. Безусловный фаворит в этом тренде – свободные полуспортивные брюки карго с боковыми карманами на штанинах. Впрочем, массивные карманы в этом сезоне присутствуют и на платьях, юбках, рубашках, жилетах.

Лохмотья и рванина

Разрезами никого не удивишь – они сохраняют свои позиции уже не первый сезон. Но теперь к ним добавилась и небрежные разрывы и даже откровенные лохмотья.

Розовый и жёлтый

Весна не обойдётся без ярких красок, и в этом году по количеству оттенков лидирует розовый: от пастельного до ядовитого. Ещё один фаворит – жёлтый. Но он слегка приглушённый, такой оттенок называют цветом сливочного масла.

В модной палитре также оказались огненно-красный, цвет апельсина, зелёный цвет различной интенсивности и вечные синий с голубым.

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