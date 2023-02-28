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14 минут назад

Дочь Джуда Лоу Айрис снялась в рекламной кампании Sisley

Газета.Ru

Айрис Лоу стала лицом весенне-летней кампании Sisley. Об этом сказано в социальных сетях бренда.

Дочь Джуда Лоу Айрис снялась в рекламной кампании Sisley
Фото: Газета.RuГазета.Ru

Модель позировала в черном платье, трикотажном костюме и других предметах базового гардероба.

На одном из снимком Лоу запечатлена топлес.

Вместе с Айрис Лоу в рекламной кампании снимался модель Хавьер Серрано. В качестве фотографа кампании выступил Дрю Викерс.

Газета.Ru

Дочь Джуда Лоу и Сэди Фрост дебютировала в качестве модели в 2015 году, снявшись для бренда Illustrated People.

В 2016-м Айрис попала на страницы Teen Vogue, а в 2017-м получила свой первый крупный контракт — стала лицом Burberry Beauty.

В 2020-м она дебютировала на подиуме, приняв участие в показе Miu Miu.

Мода,Хавьер Серрано,Джуд Лоу,
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