Наоми Кэмпбелл впервые появилась на обложке индийского Vogue

"Я всегда хотела сниматься для Vogue India. И я помню, как встретила кого-то из Индии на конференции по предметам роскоши в Южной Африке и сказала ему об этом. Я так люблю эту страну. Я чувствую здесь свой мир", - сказала Кэмпбелл в интервью.