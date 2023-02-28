Звёзды
Психология
Еда
Любовь
Здоровье
Тесты
Красота
Гороскопы
Мода
+7° в 
USD 75.43EUR 79.62
Войти в почту
16 минут назад

Наоми Кэмпбелл впервые появилась на обложке индийского Vogue

Газета.Ru

Модель Наоми Кэмпбелл снялась для апрельского и мартовского выпуска индийской версии журнала Vogue.

Наоми Кэмпбелл впервые появилась на обложке индийского Vogue
Фото: Газета.RuГазета.Ru

Об этом сказано на сайте Vogue.

Британская супермодель Наоми Кэмпбелл впервые стала героиней обложки Vogue India. Она позировала в изысканном головном уборе, серьгах и ожерелье индийского дизайнера Сабьясачи Мукерджи.

Газета.Ru

Поклонники пришли в восторг от новой съемки модели. Многие в соцсетях назвали эту работу "культовой".

"Я всегда хотела сниматься для Vogue India. И я помню, как встретила кого-то из Индии на конференции по предметам роскоши в Южной Африке и сказала ему об этом. Я так люблю эту страну. Я чувствую здесь свой мир", - сказала Кэмпбелл в интервью.

Модель впервые побывала в Индии в 1994 году, после она посещала страну много раз и всегда носила одежду индийских марок, таких как Manish Malhotra и Sabyasachi.

За всю карьеру Кэмпбелл появилась более чем на 60 обложках Vogue. В 1988 году, в возрасте 18 лет, она стала первой темнокожей моделью, получившей возможность сняться для обложки французского Vogue.

Мода,Наоми Кэмпбелл,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий