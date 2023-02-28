Наоми Кэмпбелл впервые появилась на обложке индийского Vogue

Модель Наоми Кэмпбелл снялась для апрельского и мартовского выпуска индийской версии журнала Vogue.
Об этом сказано на сайте Vogue.
Британская супермодель Наоми Кэмпбелл впервые стала героиней обложки Vogue India. Она позировала в изысканном головном уборе, серьгах и ожерелье индийского дизайнера Сабьясачи Мукерджи.
Поклонники пришли в восторг от новой съемки модели. Многие в соцсетях назвали эту работу "культовой".
"Я всегда хотела сниматься для Vogue India. И я помню, как встретила кого-то из Индии на конференции по предметам роскоши в Южной Африке и сказала ему об этом. Я так люблю эту страну. Я чувствую здесь свой мир", - сказала Кэмпбелл в интервью.
Модель впервые побывала в Индии в 1994 году, после она посещала страну много раз и всегда носила одежду индийских марок, таких как Manish Malhotra и Sabyasachi.
За всю карьеру Кэмпбелл появилась более чем на 60 обложках Vogue. В 1988 году, в возрасте 18 лет, она стала первой темнокожей моделью, получившей возможность сняться для обложки французского Vogue.