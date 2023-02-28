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1 час назад

Кайли Дженнер снялась в "голом" платье для рекламы бренда Alexander Wang

Газета.Ru

Звезда реалити-шоу «Семейство Кардашьян», модель и бизнесвумен Кайли Дженнер представила новый образ от Alexander Wang. Соответствующие снимки появились в официальном аккаунте бренда.

Кайли Дженнер снялась в "голом" платье для рекламы бренда Alexander Wang
Фото: Газета.RuГазета.Ru

25-летняя Кайли Дженнер в «голом» платье и белоснежном нижнем белье снялась для рекламной кампании новой коллекции бренда Alexander Wang весна-2023. На фотографии она позирует с высоким хвостом и вечерним макияжем.

В прошлом месяце стало известно, что сестры Кайли Дженнер и Ким Кардашьян сильно поссорились. Кайли Дженнер снялась в платье бренда SKIMS, а Ким Кардашьян попросила сестру отметить в посте аккаунт бренда. В ответ Кайли написала: «Я взяла это платье в доме родителей, почему я должна продвигать твой бренд?». После публичной стычки сестры какое-то время не появлялись вместе на публике, но, судя по новому посту Кайли Дженнер, конфликт исчерпан.

Мода,Ким Кардашьян,
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