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1 час назад

63-летняя модель снялась в рекламе нижнего белья Marks & Spencer

Lenta.ru

Модель Никола Гриффин снялась в рекламе нижнего белья больших размеров британского бренда Marks & Spencer. Соответствующую информацию приводит Daily Mail.

63-летняя модель снялась в рекламе нижнего белья Marks & Spencer
Фото: Lenta.ruLenta.ru

На опубликованном фото 63-летняя манекенщица предстала в классическом костюме кремового оттенка. При этом она сняла пиджак и продемонстрировала фигуру в бюстгальтере бежевого цвета. Свой образ Гриффин дополнила аксессуаром в виде цепи на шее. Также она распустила волосы, уложив их объемными локонами.

При этом Гриффин заявила, что подвергается осуждению со стороны общества.

«Меня оценивают за то, что я осмеливаюсь показать свое тело, хотя у меня нет сияющей кожи и пресса. Но я уверена в себе», — высказалась она.

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