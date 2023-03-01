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2 часа назад

Шарлиз Терон вышла в свет в прозрачной юбке

Lenta.ru

Американская актриса Шарлиз Терон вышла в свет в откровенном наряде и привлекла внимание фотографов. Соответствующие снимки приводит издание Daily Mail.

Шарлиз Терон вышла в свет в прозрачной юбке
Фото: Lenta.ruLenta.ru

Папарацци запечатлели 47-летнюю знаменитость на показе люксового бренда Dior, который прошел в рамках Недели моды в Париже.

Звезда киноленты «Хэнкок» надела для мероприятия кремовое платье с прозрачной юбкой, оформленное кисточками и разрезом до бедер. Также она дополнила свой образ черным пальто, массивными ботинками, солнцезащитными очками и небольшой сумкой.

Lenta.ru

При этом актриса сделала в макияже акцент на естественность, нанеся на лицо тени и помаду в нюдовых оттенках. Вдобавок она уложила свои волосы в легкие локоны.

Мода,Шарлиз Терон,
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