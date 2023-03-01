Шарлиз Терон вышла в свет в прозрачной юбке

Американская актриса Шарлиз Терон вышла в свет в откровенном наряде и привлекла внимание фотографов. Соответствующие снимки приводит издание Daily Mail.

Фото: Lenta.ru Lenta.ru

Папарацци запечатлели 47-летнюю знаменитость на показе люксового бренда Dior, который прошел в рамках Недели моды в Париже.

Звезда киноленты «Хэнкок» надела для мероприятия кремовое платье с прозрачной юбкой, оформленное кисточками и разрезом до бедер. Также она дополнила свой образ черным пальто, массивными ботинками, солнцезащитными очками и небольшой сумкой.

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