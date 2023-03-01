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25 минут назад

Перечислены правила по составлению капсульного гардероба

RT на русском

Стилист-имиджмейкер Ксения Скорочкина рассказала, как составить капсульный гардероб.

Перечислены правила по составлению капсульного гардероба
Фото: unsplashunsplash

В беседе с газетой «Известия» она отметила, что для того, чтобы самостоятельно собрать капсульный гардероб, необходимо определить его задачи.

«Самая распространённая ошибка — эмоциональные хаотичные покупки без понимания «куда и с чем носить». В результате вещей много, надеть нечего. Как этого избежать? Запомнить несколько простых правил: капсула должна состоять из 70% базовых и 30% акцентных вещей», — уточнила эксперт.

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