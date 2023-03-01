Перечислены правила по составлению капсульного гардероба

«Самая распространённая ошибка — эмоциональные хаотичные покупки без понимания «куда и с чем носить». В результате вещей много, надеть нечего. Как этого избежать? Запомнить несколько простых правил: капсула должна состоять из 70% базовых и 30% акцентных вещей», — уточнила эксперт.