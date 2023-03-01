Викторию Бекхэм раскритковали за новую коллекцию бренда

Викторию Бекхэм раскритиковали за новую коллекцию ее бренда, вещи из которой напомнили пользователям сети наряды героинь сериала "Рассказ служанки". Об этом сообщает New York Post.

Виктория Бекхэм опубликовала в личном блоге кадры из рекламной кампании новой коллекции своего бренда, которая будет представлена на парижской неделе моды в ближайшие дни. На одной из фотографий подруга дизайнера, актриса Дрю Бэрримор, позирует в закрытом зеленом платье и платке-капюшоне в тон.

Наряд из осенней коллекции бренда Victoria Beckham напомнил подписчикам образы героинь американского сериала "Рассказ служанки".

"Похоже на современную версию наряда из "Рассказа служанки", "В Галааде будет много шума", "Почему ты надела на красавицу Дрю такой наряд?", "Обычно я люблю дизайн Виктории Бекхэм, но в этом сезоне его просто невозможно носить", - написали пользователи под постом Виктории Бекхэм.

Газета.Ru

В начале 2023 года стало известно, что бренд Виктории Бекхэм несет серьезные убытки. По данным журналистов, в 2021 году компания бывшей участница Spice Girls понесла убытки в размере £5,88 млн, а по итогам 2022 общий долг компании вырос до £66,3 млн.