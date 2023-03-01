Легинсы-клеш сделают ноги бесконечными

Издание woman.ru пишет, что расклешённые леггинсы – это элемент спортивного гардероба, но с изюминкой. Его можно увидеть на подиумах и в streetstyle-отчётах.

Фото: New Look New Look

Такие леггинсы ранее носили только для занятий танцами и для цирковых выступлений. Однако теперь вещь можно увидеть на таких звёздах, как Матильда Джерф, Кендалл Дженнер, Лулу де Сезон, Хейли Бибер.

Такие леггинсы носят как со спортивными элементами, так и с классическими. Например, можно сочетать брюки с толстовкой и кедами или же с укороченным топом и мюлями на каблуках.