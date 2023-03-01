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1 час назад

Дом Dior вернул моду на стиль 50-х на Неделе моды в Париже

Газета.Ru

Креативный директор Dior Мария Грация Кьюри создала коллекцию, вдохновленную знаменитыми французскими женщинами 1950-х годов, и вернула тренд на моду того времени. Об этом пишет The Guardian.

Дом Dior вернул моду на стиль 50-х на Неделе моды в Париже
Фото: Газета.RuГазета.Ru

Дизайнер выбрала в качестве муз сезона Катрин Диор, Жюльетт Греко и Эдит Пиаф, которые «жили очень разными жизнями, но разделяли чувство бунтарства и любили носить черное».

Показ открыла модель в белой рубашке и простой прямой черной юбкой. Это была дань уважения Греко, которая была клиенткой Dior в 1950-х годах. Образ с черным беретом и футболкой с лозунгом Je Ne Regrette Rien был отсылкой к Пиаф.

«Коллекция представляла собой угрюмое, мрачно-шикарное видение 50-х годов, в котором на горизонте виднелись грозовые тучи следующего десятилетия», — пишет The Guardian.

В коллекции использовались современные ткани, что позволило сделать одежду более пластичной и легкой, чем в середине прошлого века.

«То, как я могу создавать одежду сейчас, меньше похоже на скульптуру. Она менее точная, меньше стремится к совершенству. Мне это больше нравится, в этом больше тепла», — сказала Кьюри.

Мода,Жюльетт Греко,
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