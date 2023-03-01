Рианна и Puma возобновили сотрудничество

Пять лет назад американская певица очень помогла германскому концерну поднять продажи.

Рианна возвращается к работе с производителем спортивных товаров – Puma. В 2014-м году певица была назначена креативным директором женской одежды компании, что в итоге привело её к коллаборации с ней уже под собственным брендом Fenty Х Puma.

Некоторые из разработанных Рианной товаров, включая её версию классических замшевых кроссовок на толстой подошве Puma Creepers, распродавались за несколько часов после поступления в продажу. Сотрудничество певицы с Puma вылилось также в несколько «громких» показов в Париже и Нью-Йорке. Однако в 2018-м году совместная работа была приостановлена почти на пять лет.