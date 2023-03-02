Джулия Фокс прошлась по Парижу в прозрачном платье

Американская актриса и модель Джулия Фокс появилась на публике в откровенном наряде и привлекла внимание папарацци. Снимки публикует Daily Mail.

Известно, что 33-летняя знаменитость приехала в Париж, чтобы посетить Неделю моды. Телезвезда прошлась по улицам города в прозрачном облегающем платье черного цвета, которое демонстрировало ее голую грудь.

Кроме того, одежда была оформлена вырезом на пупке с пирсингом. Вдобавок Фокс надела кожаное болеро и солнечные очки, а в руках держала сумку в тон образа.

Lenta.ru

На размещенных кадрах видно, что волосы манекенщицы была распущены, а на лицо нанесен макияж в нюдовых оттенках. При этом брови актриса обесцветила, а из аксессуаров предпочла надеть несколько колец.