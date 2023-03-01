Мировые бренды проведут неделю моды в метавселенной

С 28 по 31 марта в метавселенной Decentraland пройдет вторая ежегодная неделя моды Metaverse Fashion Week (MVFW). В ней поучаствуют более 30 мировых брендов одежды, среди которых Dolce & Gabbana, Tommy Hilfiger, Adidas и другие.
Adidas представит на мероприятии коллекцию своих первых NFT для коллекции Into the Metaverse. Модный дом Dolce & Gabbana покажет цифровую коллекцию Future Reward. Бренд Tommy Hilfiger продемонстрирует свои новые товары, разработанные с помощью искусственного интеллекта, а DKNY пригласит участников мероприятия в свой виртуальный ресторан.
Мероприятие под названием «Наследие будущего» пройдет в специальном виртуальном пространстве Luxury District.
«Одной из основных идей первой недели моды в 2022 году была попытка объединить дизайнеров и расширить возможности для брендов. Теперь в этом году мы решили пройтись по метавселенным», — объяснила Джованне Казимиро, продюсер Decentraland.