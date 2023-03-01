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1 час назад

Мировые бренды проведут неделю моды в метавселенной

InScience

С 28 по 31 марта в метавселенной Decentraland пройдет вторая ежегодная неделя моды Metaverse Fashion Week (MVFW). В ней поучаствуют более 30 мировых брендов одежды, среди которых Dolce & Gabbana, Tommy Hilfiger, Adidas и другие.

Мировые бренды проведут неделю моды в метавселенной
Фото: InScienceInScience

Adidas представит на мероприятии коллекцию своих первых NFT для коллекции Into the Metaverse. Модный дом Dolce & Gabbana покажет цифровую коллекцию Future Reward. Бренд Tommy Hilfiger продемонстрирует свои новые товары, разработанные с помощью искусственного интеллекта, а DKNY пригласит участников мероприятия в свой виртуальный ресторан.

Мероприятие под названием «Наследие будущего» пройдет в специальном виртуальном пространстве Luxury District.

«Одной из основных идей первой недели моды в 2022 году была попытка объединить дизайнеров и расширить возможности для брендов. Теперь в этом году мы решили пройтись по метавселенным», — объяснила Джованне Казимиро, продюсер Decentraland.

Мода,
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