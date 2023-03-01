5 трендов пляжной моды, которые помогут вам выглядеть как серфер

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Образ стильного сёрфера

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Конечно, сёрфинг — это про лето, поэтому сейчас мы будем строить планы на будущее. Здорово, что оно уже не очень отдалённое!

Мужчинам лучше выбирать рубашки из хлопка и льна. Если футболки, то в натуральных оттенках (беж, хаки, серый, молочный). Причём на размер больше. Образ должен быть расслабленным. Исключением являются майки. Если рельефы тела достойны демонстрации, смело их обтягиваем.

Низ — шорты песочных оттенков или хаки. Натуральные цвета более плотных тканей отлично подойдут для первой половины дня. Если нужно немного утеплиться или повод требует не оголять ноги, можно использовать джинсы или брюки-карго. Накладные карманы, потёртости, дырки — всё это к месту.

Обувь: открытые сандалии (кожаные или тканевые) или простые вьетнамки (для самых неформальных моментов). Ещё один распространённый вариант – кеды.

Детали и аксессуары — это то, без чего образ сёрфера не будет законченным. Во-первых, футболки и рубашки могут быть с принтами: цветочными (гавайский), этническими, тай-дай. Во-вторых, важно найти правильные украшения. Серьга в ухе, фенечки, кулоны на шею – можно что-то одно, но лучше – всё сразу. Здесь также опираемся на стиль хиппи и используем «дары моря».

Если очень хочется примерить что-то сёрферское уже сейчас, просто ищите тёплые вещи по описанным приметам. Например, вместо шорт песочного цвета — плотные брюки-карго в аналогичной колористике. Гавайские рубашки с длинным рукавом — это странно, а вот тай-дай худи вполне способно создать нужный настрой. В качестве обуви подойдут кеды или треккинговые ботинки.

Кстати, мы сделали подборку пар технологичной обуви на весну. Там точно найдётся что-то подходящее для сёрфера-экстремала, томящегося в ожидании лета.

Образ стильной девушки-сёрфера

Тут имеются в виду две ипостаси. Для тех девушек, которые сами грезят о досках и волнах. И для тех, кто мечтает стать второй половинкой модного сёрфера.

Спортсменки могут брать на вооружение многое из вышеописанного мужского стиля. И оверсайз-рубашки, и обтягивающие топы, и брюки (шорты) с карманами. Сандалии, кеды, фенечки и ожерелья с ракушками — доступно всё.

Однако тут есть и особая опция — женственность. Здесь тоже нет ничего неожиданного: платья из натуральных тканей в стиле бохо, сарафаны в пол, потёртый деним, льняные широкие брюки. Идеальными аксессуарами тут станут холщовые сумки с вышивками и этническими принтами.

Что с причёской?

Как создать те самые «сёрферские кудри»? Вооружаемся инструкциями парикмахера-стилиста.

Понадобятся инструменты для завивки волос: плойка или утюжок. Диаметр может быть практически любой. Цель завивки – придать волосам эффект естественных кудрей. При накрутке не подвивайте концы. Они должны остаться чуть прямыми. Утюжок с этой целью справится лучше. Накручивайте волосы по направлению «от лица».

Нужно обработать волосы солевым спреем. После нанесения расчешите волосы крупным гребнем. Можно зафиксировать получившуюся текстуру лаком средней фиксации. Пляжные локоны готовы!

Как будто потрудилось солнышко

Сегодня, чтобы волосы приобрели эффект выгоревших прядей, необязательно их подвергать интенсивному излучению. Есть много разных техник окрашивания. Самая распространённая — обесцвечивание тонких прядей у лица по краевой линии. Так называемое контурное осветление.

Можно обесцветить и несколько прядей по всей голове. Главное создать эффект лёгкого прикосновения солнечных лучей. Если у вас тёмные волосы, то пряди тонируются красителем. Если русые — то только обесцвечиваются.