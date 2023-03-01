Джулия Фокс вышла в свет в полупрозрачном платье с отверстием на пупке

Модель Джулия Фокс вышла в свет на Неделе моды в Париже в полупрозрачном черном макси-платье с отверстием на животе, открывающим ее пирсинг. Об этом сообщает Daily Mail.

Фото: Газета.Ru Газета.Ru

Этот образ 33-летняя знаменитость выбрала для посещения показа коллекции «Осень-Зима 2023-2024» бренда Courrèges.

Поверх полупрозрачного платья, надетого без бюстгальтера, Джулия Фокс надела болеро на основе кожаной мотоциклетной куртки. Образ завершили черные лодочки на «кошачьем» каблуке.