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2 часа назад

Джулия Фокс вышла в свет в полупрозрачном платье с отверстием на пупке

Газета.Ru

Модель Джулия Фокс вышла в свет на Неделе моды в Париже в полупрозрачном черном макси-платье с отверстием на животе, открывающим ее пирсинг. Об этом сообщает Daily Mail.

Джулия Фокс вышла в свет в полупрозрачном платье с отверстием на пупке
Фото: Газета.RuГазета.Ru

Этот образ 33-летняя знаменитость выбрала для посещения показа коллекции «Осень-Зима 2023-2024» бренда Courrèges.

Поверх полупрозрачного платья, надетого без бюстгальтера, Джулия Фокс надела болеро на основе кожаной мотоциклетной куртки. Образ завершили черные лодочки на «кошачьем» каблуке.

Шоу Courrèges также посетила модель Эмили Ратаковски, которая выбрала скромный наряд в виде широких черных брюк и короткой замшевой куртки. Еще одной гостьей показа стали жена Венсана Касселя Тина Кунаки в черном пальто-оверсайз и модель русского происхождения Наташа Поли в искусственной шубе.

Мода,Джулия Фокс,Наташа Поли,Венсан Кассель,
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