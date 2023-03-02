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46 минут назад

Весна в гардеробе: 7 модных трендов этого сезона

Inc-News

Мы дождались календарной весны. А пока она вступает в свои права, изучаем актуальные модные тренды.

Весна в гардеробе: 7 модных трендов этого сезона
Фото: Inc-NewsInc-News

Модные тенденции меняются со скоростью, но это не повод не следить за ними. Ловим тренды нынешней весны и преображаемся:

Балетки

Inc-News

Эту удобную обувь "на все случаи жизни" сегодня можно носить так же, как в нулевых — с плотными носками, джинсами и топами, а также в сочетании с романтичными юбками и платьями.

Цветные колготы

Inc-News

Если вы любите яркие цвета — смело надевайте красные/фиолетовые/зелёные колготы, юбку, дополняйте образ рубашкой и вперёд — покорять мир! В этом сезоне актуальны именно яркие колготы.

Повязки на голову

Inc-News

Если уж Белла Хадид и Никола Пельтц носят их, то чем вы хуже? Этот стильный аксессуар дополнит спортивный/уличный лук.

Юбки в клетку

Inc-News

Дети "лихих" 90-х, отрывавшиеся под треки группы "Тату" в кассетных магнитофонах, оценят камбэк этого тренда. Будучи взрослыми, клетчатую мини можно носить и вне стен учебного заведения, дополнив любой обувью — такая юбка сочетается и с кроссовками, и с туфлями, и с сапожками на каблуке.

Гетры

Ещё одна вещь, гармонирующая с любой обувью — надевайте их и с уггами, и с балетками, и с кроссовками... Выбор ограничивается только вашей творческой фантазией!

Прозрачные топы/платья

Inc-News

Не пугайтесь, никто не заставляет вас надевать столь экстравагантные детали гардероба на голое тело. Надевайте под такое платье облегающую футболку (или пиджак — поверх) и будьте уверены в том, что вы неотразимы.

Олимпийки

Если у вас в шкафу завалялась ваша (или даже папина/мамина) олимпийка — надевайте её и вы вновь будете звездой (как тогда, в 90-х). Уже упомянутая Белла Хадид, например, надевает с олимпийкой юбку средней длины. Можно последовать её примеру или сочинить собственный городской лук.

Мода,Никола Пельтц,Белла Хадид,
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