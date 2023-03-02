Российская модель Ирина Шейк показала неожиданный способ носить кожаную куртку — поверх тренча.
Модный лайфхак она продемонстрировала на улицах Парижа, сообщает Vogue.
37-летняя Ирина Шейк попала в объективы папарацци во время прогулки по улицам Парижа.
Модель надела объемную байкерскую куртку с эффектом потертой кожи поверх длинного тренча. Под верхней одеждой у нее были черная водолазка и короткие шорты с необработанным краем. Образ завершили лаковые ботинки, из-под которых выглядывали носки.
Ирина Шейк начала 2023-й год с покорения мировых подиумов. Россиянка уже приняла участие в девяти показах: Ludovic de Saint Sernin, Schiaparelli и Mugler в Париже, Khaite, Tory Burch и Michael Kors в Нью-Йорке, Tod's, Ferrari и Bally в Милане.