Российская модель Ирина Шейк показала неожиданный способ носить кожаную куртку — поверх тренча.

Модный лайфхак она продемонстрировала на улицах Парижа, сообщает Vogue.

37-летняя Ирина Шейк попала в объективы папарацци во время прогулки по улицам Парижа.

Газета.Ru

Модель надела объемную байкерскую куртку с эффектом потертой кожи поверх длинного тренча. Под верхней одеждой у нее были черная водолазка и короткие шорты с необработанным краем. Образ завершили лаковые ботинки, из-под которых выглядывали носки.