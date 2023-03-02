Стилистка назвала устаревшую к весне 2023 года одежду

Российская стилистка Ольга Соколенко назвала устаревшую к весне 2023 года одежду. Ее комментарий приводит «Газета.Ru».

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Так, в текущем сезоне окажутся неактуальными бриджи-джоггеры, которые эксперт посоветовала заменить на фасон «парашюты» или изделия с накладными карманами. Также из моды выйдут куртки с мехом. «Исключение — вещи в винтажном стиле. В моде оверсайз-куртки, которые напоминают бомбер», — пояснила собеседница издания. В то же время стилистка внесла в список укороченные варианты болеро, отметив, что в тренде будут данные предметы гардероба в стиле «балеткор» с длинными рукавами.

Что касается аксессуаров — не следует носить очки в металлической оправе формы «кошачий глаз», серьги-кисточки, узкие бархатные чокеры, а также комплекты массмаркетовых колец и тонких браслетов. Специалистка призвала обратить внимание на украшения с морской тематикой.