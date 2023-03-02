Дизайнеры назвали самые модные сумки весны 2023 года

На последних Неделях моды можно увидеть множество интересных моделей сумок, которые точно попадут в тренды этой весной.

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Редакторы thevoicemag.ru представили подборку самых модных сумок, с которыми уже вовсю ходят инфлюэнсеры на последних Неделях моды.

Речь идёт о пайетках. Сумки в таком оформлении могут по-настоящему надолго задержаться в моде. Инфлюэнсеры при этом предпочитают Fendi.

Также стоит обратить внимание на асимметричные модели. В тренде точно будут слегка «скошенные» сумки.

Геометрия, а именно сумки в жёсткой форме, тоже можно будет встретить этой весной. Стоит обратиться внимание на тоуты и кросс-боди.

Плетёные сумки были популярны ещё в 2022 году, мода на них задержалась и в этом.