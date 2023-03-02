Рогов перечислил 7 трендов из 1990-х, которые популярны сейчас

Зима закончилась, а значит, стремление к красоте вот-вот должно проснуться. Как хорошо, что всеми любимый стилист делится модными советами и рассказывает, как всегда оставаться на высоте. Пользуясь подсказками в Telegram-канале Рогова , мы уже узнали, какой цвет будет особенно популярен в новом сезоне весна-лето и какая обувь будет считаться самой стильной. Теперь пришло время поговорить о главных тенденциях из прошлого.

Ни для кого не секрет, что мода циклична. Вот и сейчас прослеживается возврат к эстетике и стилю 1990-х. В личном блоге Александр перечислил 7 трендов, которые являлись значимыми для конца прошлого века и вновь возвращают себе популярность уже в наше время. Итак, записывайте или запоминайте — эти предметы гардероба помогут сделать ваш образ стильным: мужской костюм с галстуком, платье на маленькую футболку, бандана, кожаные вещи разных цветов, кружевные чулки, оверсайз джинсовка, одежда из потертой кожи. А вот и несколько архивных снимков для вдохновения!