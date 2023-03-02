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1 час назад

Какие украшения не стоит дарить женщинам на 8 Марта: советы эксперта

Российская Газета

Кольца в виде обручальных и с рисунками в виде завитков, а также кулоны со знаками зодиака, первой буквой имени или в виде сердца в этом году будут антитрендами среди подарков к 8 Марта. Об этом рассказала ювелирный эксперт Елена Ракутина.

Какие украшения не стоит дарить женщинам на 8 Марта: советы эксперта
Фото: Российская ГазетаРоссийская Газета

Что же тогда подарить? Эксперт советует сделать классический подарок - ювелирное изделие с натуральным камнем. Причем, необязательно покупать дорогое украшение с бриллиантами, дорого и красиво будут смотреться и вполне бюджетные изделия с танзанитами, сапфирами или другими камнями, которые нравятся вашей избраннице.

А вот дочке или подростку дарить серьги с внушительными камнями эксперт не советует - такие украшения сейчас не в моде, лучше сделать выбор в пользу сережек-конго в стиле 90-х и 2000-х - такие украшения снова в моде и вполне подойдут молодой девушке.

Если хотите порадовать украшением бабушку, вместо привычной броши лучше купить браслет.

А вот с подарками коллегам-женщинам лучше не переусердствовать. "Украшения с бриллиантами не рекомендуется дарить коллегам, так как такой дорогой подарок может быть расценен неправильно", - отметила Ракутина в беседе с "Газетой.Ru".

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