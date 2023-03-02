Россиянкам назвали модную одежду на весну 2023 года

Российская стилистка Евгения Гудошина назвала модную одежду на весну 2023 года. Об этом она рассказала в эфире телеканала «Санкт-Петербург» .

По словам специалистки, в тренде окажутся стеганые куртки, наряды из денима и сапоги-казаки. Кроме того, особенно актуальны будут джинсы с заниженной талией и бейсболки, которые можно сочетать как с брюками, так и с юбками, отметила эксперт.