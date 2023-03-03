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51 минуту назад

Стилист раскрыла способ носить белую одежду без бюстгальтера

Lenta.ru

Стилист Серина (фамилия неизвестна) раскрыла способ, с помощью которого можно носить белую одежду без бюстгальтера. Соответствующая публикация появилась на ее странице в TikTok.

Стилист раскрыла способ носить белую одежду без бюстгальтера
Фото: Lenta.ruLenta.ru

Специалист с никнеймом @serinahougc рассказала, что для этого использует клейкие накладки на соски. Так, в видео она примерила несколько белых вещей, которые сочетала с широкими джинсами.

Сначала девушка снялась в белой рубашке на пуговицах, которую завязала спереди. Затем она снялась без бюстгальтера в обтягивающем топе с воротником, а после — облегающей майке. После этого модный эксперт продемонстрировала на камеру упомянутую накладку.

Подписчицы поблагодарили Серину за совет, о чем принялись писать в комментариях под роликом. «Мне это нужно», «Это того стоит», «Спасибо за рекомендацию! Это сделало мой день», — высказывались они.

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