Стилист раскрыла способ носить белую одежду без бюстгальтера

Стилист Серина (фамилия неизвестна) раскрыла способ, с помощью которого можно носить белую одежду без бюстгальтера. Соответствующая публикация появилась на ее странице в TikTok.

Фото: Lenta.ru Lenta.ru

Специалист с никнеймом @serinahougc рассказала, что для этого использует клейкие накладки на соски. Так, в видео она примерила несколько белых вещей, которые сочетала с широкими джинсами.

Сначала девушка снялась в белой рубашке на пуговицах, которую завязала спереди. Затем она снялась без бюстгальтера в обтягивающем топе с воротником, а после — облегающей майке. После этого модный эксперт продемонстрировала на камеру упомянутую накладку.