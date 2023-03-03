Puma намекнула о возобновлении сотрудничества с Рианной

Бренд Puma и певица Рианна могут возобновить сотрудничество. Об этом немецкая компания рассказала в своих соцсетях.

Так, на странице компании появился пост с логотипами Fenty и Puma и написью "Она вернулась". Подробности новой коллекции Fenty x Puma пока не разглашаются.

Сотрудничество Рианны с Puma насчитывает уже почти десять лет: в декабре 2014 года стало известно, что популярная певица выбрана глобальным послом и креативным директором бренда. Согласно многолетнему договору, который начал действовать в январе 2015 года, она будет представлять женскую линейку одежды. Партнёрство закончилось в 2018 году. Вскоре после этого Рианна запустила свой бренд- Fenty.