Наоми Кэмпбелл в "голом" платье вышла на подиум в Париже

Супермодель Наоми Кэмпбелл приняла участие в показе Off-White FW'23/24 в рамках Недели моды в Париже. Соответствующие снимки появились в фотобанке Global Look Press.

"Черная пантера" вышла на подиум дважды. Сначала 52-летняя Наоми Кэмпбелл продефилировала в длинном обтягивающем платье, сшитом из полупрозрачной ткани, и без нижнего белья.

"Голый" наряд дополнили массивное колье, браслет и ботильоны с острым носом.

Газета.Ru

Затем супермодель переоделась в платье на молнии и закрыла шоу вместе c креативным директором Дома Ибрагимом Камара.