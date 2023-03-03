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35 минут назад

Наоми Кэмпбелл в "голом" платье вышла на подиум в Париже

Газета.Ru

Супермодель Наоми Кэмпбелл приняла участие в показе Off-White FW'23/24 в рамках Недели моды в Париже. Соответствующие снимки появились в фотобанке Global Look Press.

Наоми Кэмпбелл в "голом" платье вышла на подиум в Париже
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

"Черная пантера" вышла на подиум дважды. Сначала 52-летняя Наоми Кэмпбелл продефилировала в длинном обтягивающем платье, сшитом из полупрозрачной ткани, и без нижнего белья.

"Голый" наряд дополнили массивное колье, браслет и ботильоны с острым носом.

Газета.Ru

Затем супермодель переоделась в платье на молнии и закрыла шоу вместе c креативным директором Дома Ибрагимом Камара.

В январе этого года Наоми Кэмпбелл стала звездой показа кутюрной коллекции Schiaparelli SS'23, которую креативный директор Дома Дэниел Роузберри создал, вдохновившись "Божественной комедией" Данте Алигьери. Супермодель продемонстрировала на себе пальто с головой волчицы.

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