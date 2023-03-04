В Сети обругали Эмили Ратаковски из-за цветка вместо топа

Американская модель и дизайнер Эмили Ратаковски появилась в откровенном наряде на показе испанского бренда Loewe в рамках Недели моды в Париже и была обругана в сети.

Фото: Lenta.ru Lenta.ru

Соответствующий материал публикует Daily Mail.

Так, манекенщица вышла в свет в широких черных брюках, прикрыв голую грудь огромным искусственным цветком антуриума вместо топа. 31-летняя знаменитость дополнила образ босоножками на каблуках и клатчем в тон штанов и уложила волосы в высокий пучок.

Lenta.ru

Читатели издания оценили внешний вид Ратаковски в комментариях под публикацией. «Выглядит как костюм на Хеллоуин», «Ужасно», «Она — мем», «Клоунский образ», — негодовали юзеры.