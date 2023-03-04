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3 часа назад

В Сети обругали Эмили Ратаковски из-за цветка вместо топа

Lenta.ruиещё 1

Американская модель и дизайнер Эмили Ратаковски появилась в откровенном наряде на показе испанского бренда Loewe в рамках Недели моды в Париже и была обругана в сети.

В Сети обругали Эмили Ратаковски из-за цветка вместо топа
Фото: Lenta.ruLenta.ru

Соответствующий материал публикует Daily Mail.

Так, манекенщица вышла в свет в широких черных брюках, прикрыв голую грудь огромным искусственным цветком антуриума вместо топа. 31-летняя знаменитость дополнила образ босоножками на каблуках и клатчем в тон штанов и уложила волосы в высокий пучок.

Lenta.ru

Читатели издания оценили внешний вид Ратаковски в комментариях под публикацией. «Выглядит как костюм на Хеллоуин», «Ужасно», «Она — мем», «Клоунский образ», — негодовали юзеры.

В январе Эмили Ратаковски появилась на показе люксового бренда Versace и смутила фанатов размером своих губ. На размещенных снимках 31-летняя манекенщица запечатлена в фиолетовом платье в пол, оформленном высоким разрезом до бедра и кружевами на корсете.

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