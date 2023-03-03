Ева Лонгория вышла в свет в кроп-топе

"Теперь я Дама Лонгория. Для меня большая честь получить такую награду в Астурии за мой вклад в развитие латиноамериканской культуры. Жаль, что мой отец сегодня не смог присутствовать здесь, но знаю, что он гордится мной. Поздравляю всех награжденных из этого региона!" — написала актриса.