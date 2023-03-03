Ева Лонгория вышла в свет в кроп-топе

47-летняя звезда сериала "Отчаянные домохозяйки" Ева Лонгория посетила закрытый ужин, который прошел в рамках Недели моды в Париже.
Фотографии с мероприятия появились на Daily Mail.
47-летняя Ева Лонгория выбрала для светского выхода стильный total black-look, состоящий из классического пальто, брюк с высокой талией и кроп-топа с бахромой.
Актриса дополнила образ ботильонами на высоком каблуке и черным клатчем.
В конце прошлого года Ева Лонгория сообщила поклонникам, что стала княгиней Астурии — провинции на севере Испании.
"Теперь я Дама Лонгория. Для меня большая честь получить такую награду в Астурии за мой вклад в развитие латиноамериканской культуры. Жаль, что мой отец сегодня не смог присутствовать здесь, но знаю, что он гордится мной. Поздравляю всех награжденных из этого региона!" — написала актриса.
Напомним, что с 2016 года актриса замужем за бизнесменом Хосе Антонио Бастоном, владельцем латиноамериканской медиакомпании Televisa. В 2018 году у пары родился сын Сантьяго.
Это уже третий брак Лонгории. В 2002-2004 годах она была замужем за актером Тайлером Кристофером. В 2006-2011 годах актриса состояла в браке с баскетболистом Тони Паркером.