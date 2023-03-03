Дизайнер объяснил, как правильно выбирать обувь

С каждым хотя бы раз случалась такая неприятность, как покупка плохой обуви. Как не совершать подобную ошибку, рассказал дизайнер Наз Маер.

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«В первую очередь при выборе обуви нужно обратить внимание на самую важную часть, основу изделия – подошву. Это та область, по состоянию которой мы часто судим, отправлять ли ботинки или туфли в утиль», – цитирует эксперта Life.ru.

Перед покупкой обуви важно посмотреть на место соединения подошвы. Если видно клей, то покупать такую пару не стоит. Каблук нужно проверить на устойчивость: не шатается ли или не смещается ли он. Если такие дефекты есть, то можно смело уходить из такого магазина.

По словам Маера, у прочного и толстого каблука маленький риск сломаться и он не сильно подвержен потертостям.

Третий важный момент – это стелька. Важно, чтобы при примерке обуви не было ощущения, что между ней и подошвой пустота. При постоянной носке без достаточного наполнения между двумя слоями у человека будут болеть пятки.

Также стоит обратить внимание на манжету, прилегающую к лодыжке. Именно в этой области при натирании испытывается наиболее сильная боль, поэтому манжета должна быть эластичной.