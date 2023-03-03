Дизайнер объяснил, как правильно выбирать обувь

С каждым хотя бы раз случалась такая неприятность, как покупка плохой обуви. Как не совершать подобную ошибку, рассказал дизайнер Наз Маер.
«В первую очередь при выборе обуви нужно обратить внимание на самую важную часть, основу изделия – подошву. Это та область, по состоянию которой мы часто судим, отправлять ли ботинки или туфли в утиль», – цитирует эксперта Life.ru.
Перед покупкой обуви важно посмотреть на место соединения подошвы. Если видно клей, то покупать такую пару не стоит. Каблук нужно проверить на устойчивость: не шатается ли или не смещается ли он. Если такие дефекты есть, то можно смело уходить из такого магазина.
По словам Маера, у прочного и толстого каблука маленький риск сломаться и он не сильно подвержен потертостям.
Третий важный момент – это стелька. Важно, чтобы при примерке обуви не было ощущения, что между ней и подошвой пустота. При постоянной носке без достаточного наполнения между двумя слоями у человека будут болеть пятки.
Также стоит обратить внимание на манжету, прилегающую к лодыжке. Именно в этой области при натирании испытывается наиболее сильная боль, поэтому манжета должна быть эластичной.
При выборе обуви важно посмотреть на строчку. По ней нужно провести ногтем: если она предназначена для защиты от воды, то при проведении по ней ничего не должно отделяться.