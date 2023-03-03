Шейк в мини-платье и ботфортах вышла на подиум в Париже

Российская модель Ирина Шейк приняла участие в показе Isabel Marant FW'23/24 в рамках Недели моды в Париже. Соответствующие снимки появились в фотобанке Getty Images.
37-летняя Ирина Шейк вышла на подиум в мини-платье и кожаных ботфортах. Образ дополнили длинное пальто, застегнутое лишь на первые две пуговицы, и вместительная сумка, которую модель несла под мышкой. Волосы россиянки были собраны в гладкий хвост, а макияж практически отсутствовал.
Примечательно, что в показе приняли участие еще три модели из России — Саша Пивоварова, Анна Селезнева и Наташа Поли.
Шоу Isabel Marant стало для Ирины Шейк десятым в наступившем 2023 году. Модель уже приняла участие в показах Ludovic de Saint Sernin, Schiaparelli и Mugler в Париже, Khaite, Tory Burch и Michael Kors в Нью-Йорке, Tod's, Ferrari и Bally в Милане.