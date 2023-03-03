Парфюмерный эксперт перечислил дорогие и сексуальные ароматы

Благодаря определенным нотам духи пахнут дорого и сексуально. Об этом "Газете.ру" рассказал директор по развитию проекта авторской парфюмерии и косметики Molecule Илья Волков.

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По словам эксперта, дорого, как правило, звучат смолы: ладан, бензоин, толуанский бальзам и янтарное масло. Такой же эффект у кожаных и древесных нот.

Самое сексуальное звучание у ароматов с нотами белых цветов, амбры, мускуса и розового перца.

Весной-2023 Илья Волков советует отказаться от цветочных ароматов и взамен им выбрать древесные, экзотические фруктовые или шипровые. По его словам, убеждение, что весной актуальны цветочные духи, примитивно.