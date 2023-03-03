Звёзды
Психология
Еда
Любовь
Здоровье
Тесты
Красота
Гороскопы
Мода
+7° в 
USD 75.46EUR 80.05
Войти в почту
3 часа назад

Парфюмерный эксперт Волков перечислил дорогие и сексуальные ароматы

Мира Маркина

Благодаря определенным нотам духи пахнут дорого и сексуально. Об этом "Газете.ру" рассказал директор по развитию проекта авторской парфюмерии и косметики Molecule Илья Волков.

Парфюмерный эксперт перечислил дорогие и сексуальные ароматы
Фото: PxherePxhere

По словам эксперта, дорого, как правило, звучат смолы: ладан, бензоин, толуанский бальзам и янтарное масло. Такой же эффект у кожаных и древесных нот.

Самое сексуальное звучание у ароматов с нотами белых цветов, амбры, мускуса и розового перца.

Названы главные ароматы Москвы

Весной-2023 Илья Волков советует отказаться от цветочных ароматов и взамен им выбрать древесные, экзотические фруктовые или шипровые. По его словам, убеждение, что весной актуальны цветочные духи, примитивно.

Ранее "Рамблер" писал, чем могут быть опасны духи.

Мода,Илья Волков,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий