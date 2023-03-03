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1 час назад

Российская журналистка появилась на Неделе моды в прозрачном платье

Lenta.ru

Российская журналистка Наталья Османн появилась на публике в откровенном наряде и привлекла внимание фотографов. Снимки опубликованы на ее странице в Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).

Российская журналистка появилась на Неделе моды в прозрачном платье
Фото: Lenta.ruLenta.ru

Сооснователь проекта о путешествиях #FollowMeTo посетила Неделю моды, которая проходит в Париже, в прозрачном платье длины макси бежевого цвета, покрытом кристаллами. При этом от бюстгальтера она отказалась, а сверху надела черный оверсайз-пиджак. В качестве обуви она предпочла босоножки на высоком каблуке, а в руках держала клатч.

На размещенных кадрах видно, что знаменитость распустила волосы, а на лицо нанесла макияж в нюдовых оттенках. Из аксессуаров на ней — серебряные серьги-дорожки.

Мода,Наталья Османн,
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