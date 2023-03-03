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2 часа назад

Дом моды Burberry представил первую книгу о своей истории

Газета.Ru

Британский бренд отмечает свое 160-летие первой книгой, в которой рассказывается история Burberry с момента создания дома в 1856 году Томасом Берберри и до наших дней, а также описывается работа креативных директоров. Об этом пишет WWD.

Дом моды Burberry представил первую книгу о своей истории
Фото: Газета.RuГазета.Ru

252-страничная книга поступит в продажу 28 марта. Издание разделено на пять глав, повествуя об эволюции небольшого семейного предприятия, занимавшегося пошивом одежды для активного отдыха, в огромный дом моды.

В книге представлено 200 фотографий, сделанных Кристофером Бейли и Риккардо Тиши во время их работы в Burberry в качестве главных креативных директоров.

«Burberry — это история о творчестве, исследованиях, инновациях и сообществе — все это продолжает оставаться сердцем бренда. <...> В этой книге, единственной за последнее время, одобренной брендом, представлена панорама необыкновенного наследия компании, которое заслуживает широкого внимания», — сказала Карли Эк, куратор бренда и архива Burberry.

Как пишет WWD, книга ознаменует возвращение Burberry к своим британским корням. В этом направлении работает и новый креативный директор дома Дэниел Ли.

Мода,Дэниел Ли,Кристофер Бейли,
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