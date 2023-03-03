Ирина Шейк вышла на показе Schiaparelli в объемном пуховике

Модель Ирина Шейк прошлась по подиуму на показе дома моды Schiaparelli в рамках Недели моды в Париже. Об этом пишет Vogue.
«Дэниел Роузберри, спасибо большое за то, что включил меня в свое шоу. Это было замечательное и по-настоящему особенное мероприятие. Поздравляю!» — написала в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) модель.
На Ирине Шейк был надет черный обтягивающий комбинезон, объемный пуховик с золотым отливом, черные сапоги на невысоком каблуке. В качестве аксессуара была использована черная повязка на голове.
Коллекция сохранила многие фирменные знаки, которые креативный директор дома Дэниел Роузберри привнес за первые три года работы в доме, некоторые из них были вдохновлены историческими кодами Schiaparelli.
«Чем выше вы поднимаетесь в стратосферу роскоши, тем более базовой она кажется», — сказал дизайнер во время предварительного просмотра своей первой коллекции готовой одежды для Schiaparelli.