Стилист назвала самые модные головные уборы на весну

В первую очередь эксперт выделила берет, который может быть выполнен из натуральной или экокожи. Кроме того, в список актуальных вещей попали шапки-чепчики на тонких завязках и кепки. По словам Евсеевой, последние можно сочетать с тренчем или пальто.

Ранее российский стилист Евгения Гудошина перечислила модную одежду на весну 2023 года. По ее словам, в тренде окажутся стеганые куртки, наряды из денима и сапоги-казаки. Кроме того, особенно актуальны будут джинсы с заниженной талией и бейсболки, которые можно сочетать как с брюками, так и с юбками, отметила эксперт.