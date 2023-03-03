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1 час назад

Российский стилист назвала самые модные головные уборы на весну

Lenta.ru

Российский персональный стилист Лариса Евсеева назвала самые модные головные уборы на весну. Соответствующий материал появился на сайте издания «Городовой».

Стилист назвала самые модные головные уборы на весну
Фото: Лента.руЛента.ру

В первую очередь эксперт выделила берет, который может быть выполнен из натуральной или экокожи. Кроме того, в список актуальных вещей попали шапки-чепчики на тонких завязках и кепки. По словам Евсеевой, последние можно сочетать с тренчем или пальто.

Помимо прочего, модными также окажутся головные уборы в стиле 2000-х годов.

«Фетровая шляпа с широкими полями обязательно привлечет взгляды окружающих. Будут в моде спортивные повязки на голову, которые носили в нулевых», — рассказала специалист.

Ранее российский стилист Евгения Гудошина перечислила модную одежду на весну 2023 года. По ее словам, в тренде окажутся стеганые куртки, наряды из денима и сапоги-казаки. Кроме того, особенно актуальны будут джинсы с заниженной талией и бейсболки, которые можно сочетать как с брюками, так и с юбками, отметила эксперт.

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