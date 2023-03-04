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1 час назад

Какую верхнюю одежду стоит приобрести на весну

Вести Подмосковья

Наступила календарная весна. Пока на улице еще холодно, лежит снег. Но скоро температура начнет повышаться, солнце станет чаще выглядывать из-за серых облаков, и придет пора прятать пуховики в шкаф.

Какую верхнюю одежду стоит приобрести на весну
Фото: Вести ПодмосковьяВести Подмосковья

Журналисты издания «Дни.ру» рассказали о том, какую стильную верхнюю одежду стоит приобрести на грядущий весенний сезон.

Самым беспроигрышным вариантом традиционно считается черное пальто прямого кроя длиной до колена.

При выборе нужно обращать внимание на его качество: шерсть должна быть плотной, держать форму.

Черное пальто будет хорошо сочетаться с базовой одеждой и яркими акцентными вещами.

Если темные оттенки успели надоесть за зиму и межсезонье, то можно остановиться на пальто асфальтового оттенка ниже колена.

Не менее интересно будет смотреться винтажная кожаная куртка. В этом сезоне среди трендов окажутся несовершенства и потертости, поэтому обычную кожанку лучше приберечь на потом.

Еще одной модной вещью считается кожаный бомбер. Он не только сделает образ более стильным, но и спасет обладательницу в любую погоду. А весенняя погода, как известно, очень переменчивая.

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