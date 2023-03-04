Какую верхнюю одежду стоит приобрести на весну

Наступила календарная весна. Пока на улице еще холодно, лежит снег. Но скоро температура начнет повышаться, солнце станет чаще выглядывать из-за серых облаков, и придет пора прятать пуховики в шкаф.

Фото: Вести Подмосковья Вести Подмосковья

Журналисты издания «Дни.ру» рассказали о том, какую стильную верхнюю одежду стоит приобрести на грядущий весенний сезон.

Самым беспроигрышным вариантом традиционно считается черное пальто прямого кроя длиной до колена.

При выборе нужно обращать внимание на его качество: шерсть должна быть плотной, держать форму.

Черное пальто будет хорошо сочетаться с базовой одеждой и яркими акцентными вещами.

Если темные оттенки успели надоесть за зиму и межсезонье, то можно остановиться на пальто асфальтового оттенка ниже колена.

Не менее интересно будет смотреться винтажная кожаная куртка. В этом сезоне среди трендов окажутся несовершенства и потертости, поэтому обычную кожанку лучше приберечь на потом.