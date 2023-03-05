Стилист дала совет россиянкам выглядеть стройнее с помощью одежды

Стилист и имиджмейкер Мария Абабкова дала совет россиянкам выглядеть стройнее с помощью одежды. Соответствующий материал появился на сайте издания «А теперь внимание!».
Специалист рассказала, какую ошибку допускают многие женщины при подборе платьев. По ее мнению, обтягивающие фасоны способы подчеркнуть проблемные части тела. В связи с этим эксперт посоветовала присмотреться к моделям более свободного кроя.
«Обтягивать ни в коем случае нельзя. Потому что у кого-то просто большая грудь и живот, а у кого-то бедра большие. Соответственно, проблемную зону мы не обтягиваем. Свободный силуэт должен быть», — отметила собеседница издания.