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1 час назад

Стилист дала совет россиянкам выглядеть стройнее с помощью одежды

Lenta.ru

Стилист и имиджмейкер Мария Абабкова дала совет россиянкам выглядеть стройнее с помощью одежды. Соответствующий материал появился на сайте издания «А теперь внимание!».

Стилист дала совет россиянкам выглядеть стройнее с помощью одежды
Фото: Lenta.ruLenta.ru

Специалист рассказала, какую ошибку допускают многие женщины при подборе платьев. По ее мнению, обтягивающие фасоны способы подчеркнуть проблемные части тела. В связи с этим эксперт посоветовала присмотреться к моделям более свободного кроя.

«Обтягивать ни в коем случае нельзя. Потому что у кого-то просто большая грудь и живот, а у кого-то бедра большие. Соответственно, проблемную зону мы не обтягиваем. Свободный силуэт должен быть», — отметила собеседница издания.

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