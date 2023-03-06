Victoria's Secret возобновит модный показ после четырехлетнего перерыва

«Мы собираемся продолжать использовать маркетинговые расходы, чтобы инвестировать в бизнес, как на вершине воронки, так и для поддержки новой версии нашего показа мод, который должен состояться в конце этого года», — сказал он.

О подробностях предстоящего шоу, а также его участницах пока не сообщается.

В 1995 году Victoria's Secret впервые представила показ мод, а с 2001-го шоу начало транслироваться на телевидении. В 2019 году компания заявила о том, что приостанавливает работу над созданием ежегодных модных показов из-за высоких расходов, а также ввиду необходимости провести работу над развитием и воссозданием своего имиджа.