Стилист назвала способы сэкономить на весеннем гардеробе

Способы сэкономить на весеннем гардеробе назвала в беседе с «Мослентой» персональный стилист, аналитик трендов Евгения Гудошина. Она посоветовала выиграть за счет базовых вещей.

Фото: Мослента Мослента

«От базы невозможно впасть в экстаз. Потому что покупка базовых вещей — это четко спланированная рутина. Зато потом можно дать себе волю и добавить в гардероб вещи-пункты или вещи-настроения. С грамотно собранной базой вам всегда будет с чем их надеть!» — отметила Гудошина.

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Она предложила первым делом четко продумать предстоящий шоппинг. «Важно понять, куда вы будете носить эту одежду, каких жизненных целей она должна помочь вам добиться и что конкретно вы будете покупать. Ответы на эти три вопроса помогут не накупить лишнего», — заявила собеседница «Мосленты».

По словам стилиста, базовая одежда должна быть однотонной, иметь простой, в идеале прямой крой и преимущественно гладкую фактуру: такие вещи проще комбинировать друг с другом и с акцентными «вещами-настроениями». Цвета лучше выбирать неяркие: черный, белый, серый, коричневый, синий, светло-голубой.

«База — это не какой-то список вещей, который нужен всем. Базовые вещи — это те фасоны и предметы одежды, которые вы носите чаще всего, исходя из вашего образа жизни», — объяснила Гудошина.

Так, для офисных работников в качестве базы подойдут брючные костюмы, светлые рубашки, гладкий трикотаж, юбки ниже колена, туфли и лоферы, а, к примеру, для молодой мамы — спортивный костюм, трикотажный костюм, трикотажное платье, джинсы, футболки, кроссовки.

«Кстати, на футболках и джинсах можно хорошо сэкономить — многие доступные бренды отлично шьют эти вещи», — поделилась эксперт. В недорогом сегменте Гудошина советует брать вещи, в конструкции которых меньше швов.

«В целом экономить лучше на поясной одежде, чем на плечевой, так как при общении мы больше внимания обращаем именно на портретную зону», — заметила собеседница «Мосленты».

Она добавила, что на базовые вещи редко бывают скидки в сезоны летних и зимних распродаж, но их можно поймать в межсезонные — с середины осени или с середины весны.